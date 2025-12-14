  • İSTANBUL
Yerel Motosiklet şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Motosiklet şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

DHA
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Motosiklet şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da gezintiye çıkan motosiklet grubunda yer alan bir sürücü, virajda kontrolden çıkan motosikletin şarampole uçması sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, bugün sabah saatlerinde Akhisar-Demirci kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den gezmek için Manisa’nın Demirci ilçesine giden gruptaki Gürol Aygün yönetimindeki 20 AAZ 667 plakalı motosiklet, virajda şarampole uçtu. Kazayı fark eden gruptaki diğer motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Demirci devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

