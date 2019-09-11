Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde motosiklet, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde motosiklet, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma sanayi kavşağı ışıklarında Çaycuma’ya seyir halinde olan Bünyamin B. hakimiyetindeki 67 VF 884 plakalı otomobile 67 SB 854 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Murat İ. yaralandı. Olayı görenler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Murat İ. gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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