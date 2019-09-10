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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

10 Eylül 2019 Salı 10:31
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Sedat Tabakçı idaresindeki 02 AB 411 plakalı minibüs ile plakası bulunmayan Muhammed Şaşmaz idaresindeki motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Şaşmaz yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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