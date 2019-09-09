Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Ömer Ağa Sokak ile Süleyman Bey Caddesi kavşağında meydana gelen kazada Furkan S. idaresindeki 11 DM 536 plakalı motosiklet ile Kemal G. idaresindeki 11 DT 367 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.