0553 313 94 23

Motosiklet hırsızlarını mahalle bekçileri yakaladı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde motosiklet hırsızları gece kartallarından kaçamadı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
Motosiklet hırsızlarını mahalle bekçileri yakaladı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde motosiklet hırsızları gece kartallarından kaçamadı.


Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece geç saatte sokakların boş olmasını fırsat bilen Y.C (26) ile İ.T. (24) isimli şahıslar, çalmaya çalıştıkları motosikleti plakası sökülmüş kamyonete yüklerken dikkatli bir vatandaş tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören iki şüpheli, kamyoneti ve çalmaya çalıştıkları motosikleti bırakarak kaçtı. Yakınlardaki çay bahçesinde bulunan ağaçlık alana saklanan Y.C., İ.T. ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.


Nefes kesen kovalamacanın ardından ağaçlık alanda izlerini kaybettirdiklerini sanan şüpheliler mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gece kartallarının pençesini ansızın enselerinde hisseden Y.C. ve İ.T, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk sorguda suçlarını itiraf etti.


Yakalanan şüphelilerinde yapılan üst aramasında bir adet bıçak ve terk ettikleri kamyonetin altına atılmış bir adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız silah ele geçirildi.


Emniyette devam eden işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Y.C. ve İ.T. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melikgazi’de ’Salça Günleri’ başlıyor
    1. Melikgazi’de ’Salça Günleri’ başlıyor
    2. Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    3. Johnson Almanlardan sonra Fransızları..
    4. ‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı..
    5. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    6. Muğla'da turistlere yunus sürprizi
    7. Kayalıklardan düşen çoban askeri..
    8. Alanya’da koruma altındaki kum..
    9. Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı:..
    10. Fethiye’deki yangın kısa sürede..
    11. Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı
    12. Manavgat'ta denize giren kişi boğuldu
    13. ABD büyükelçiliğinden terör..
    14. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    15. M3 para arzı arttı
    16. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    17. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    18. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    19. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    20. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    21. Merkez Bankası rezervleri
    22. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    23. ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
    24. Antalya'da denize giren kişi boğuldu
    25. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin..
    26. Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı..
    27. Gurbetçi aile maskeli ve bıçaklı 4..
    28. IKBY domates ithalatını yasakladı
    29. Belediye Başkanı Kılınç, şehitler için..
    30. Elmalı’da hortum seraya zarar verdi
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal