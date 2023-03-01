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Gündem Motorundan duman yükselen otomobil alev topuna döndü!
Gündem

Motorundan duman yükselen otomobil alev topuna döndü!

Büyükçekmece'de seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselen otomobil alev topuna döndü.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 23:59:00 - 2023-03-02 00:21:01

Büyükçekmece'de seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselen otomobil alev topuna döndü.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil rampadan çıktığı sırada motorundan dumanlar yükseldi. Dumanları gören sürücü, otomobili kenara çekerek aşağı indi.

Araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yanan araç ekipler tarafından söndürüldü.
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