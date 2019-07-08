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Motorsiklete atladı, merada incelemeye çıktı

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma’da kendi kullandığı motosiklet ile meralara giderek incelemelerde bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
Motorsiklete atladı, merada incelemeye çıktı

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma’da kendi kullandığı motosiklet ile meralara giderek incelemelerde bulundu.


CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında dava konusu olan ve son olarak Paylaştırma Komisyonu’nun Hazine’ye devrettiği Edincik Merası’nda incelemelerde bulundu. Akın, “Halk ne diyorsa o! Kimse halkın malına göz dikmesin. Edincikliler ne istiyorsa ben onların istediğini yapar, onların destekçisi olurum” dedi.


Edincik’in 18 Temmuz 1933 tarihinde kendi paralarıyla 19 bin 443 TL karşılığında satın aldığı ve mera olarak kullandığı 6 bin 720 metrekare arazi Bandırma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri arasında dava konusu olunca Paylaştırma Komisyonu tarafından Hazine’ye devredildi. Mera ile ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Edincik’e giderek halkı dinledi. Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu toplantıda tarım ve hayvancılık sahalarının niteliğinin değiştirilerek başka amaçlarla halkın kullanımından alınmasının büyük bir sorun yaratacağını söyledi.


Akın, “Bu mera Edinciklilerin varını yoğunu satıp kendi parasıyla satın aldığı bir arazi. Mera olarak kullanmak için Edincik Belediyesi’ne vermişler. Bu mera onların kendi malı. Dolayısıyla mera üzerindeki her kararda söz sahibi olmaları gerekmez mi? Halka sormadan, halka karşı yapılacak her türlü iş ve işlem kimseye yarar sağlamaz. Onun için buradayım. Ben onlara soruyorum. Onlar da meranın mera olarak kalmasını istiyorlar. Halk ne diyorsa, o!” diye konuştu.


Edinciklilerin “Mirasına Sahip Çık” imza kampanyasına imza atarak destek veren Ahmet Akın, daha sonra merada incelemelerde bulundu. Arizinin engebeli olması nedeniyle kendi kullandığı motosikletle mera arazisinde incelemelerde bulunan Ahmet Akın, mera arazisinde zemin etüdü için sondaj çalışmaları yaptırıldığını tespit ettiklerini anlattı. Ahmet Akın şunları söyledi:


“Burada bir takım yatırım hazırlıkları yapıldığını gözlüyoruz. Burada neden sondaj yapılıyor? Bir proje olmasa sondaj yapılmaz. Ayrıca meralarda sondaj yapılamaz. Halkın gözünden kaçırılarak halkın mirası üzerinde gizli saklı bir takım işler yapmak doğru değil. Edincikli hemşehrilerimin burada yapılacaklardan hiçbir bilgisi yok. Burası 6 bin 300 mera. Burada 5 binin üzerinde hayvan otluyor. Zaten tarım ve bitmiş durumda. İnsanlarımız geçimlerinin çok zor sağlıyorlar. Bir de bu meralara göz dikmek yanlış. Büyükşehir Belediyesinin borçları için burayı farklı emellere alet etmek doğru değil. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik. Edincikli hemşehrilerimin istekleri yerine getirilmeli. Balıkesirli bütün milletvekillerinin buraya sahip çıkacaklarına inanıyorum. Edincik’in merasına dokunmayın”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
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