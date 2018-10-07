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Motorlu testere ile kendi bacağını kesti

Düzce Yığılca'da motorlu testere ile ormanda odun kesen Ahmet Öztürk, kazara kendi bacağını kesti.

07 Ekim 2018 Pazar 15:02
Motorlu testere ile kendi bacağını kesti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanda kışlık odun hazırlayan Ahmet Öztürk, kazara motorlu testere ile kendi bacağını kesti. Yaralanan Ahmet Öztürk, hastanede tedaviye alındı.

​Olay, Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Kışlık odun hazırlamak için ormana giden Ahmet Öztürk, ağaç dallarını parçalara ayırırken, kazara motorlu testere ile sağ bacağını kesti. Ahmet Öztürk, yakınlarının çağırdığı ambulansla Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:02
  1. Düzce
  2. kaza
  3. motorlu testere
  4. kendi bacağını kesti

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