Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yapılandırma nasıl yapılır? MTV trafik cezası borç indirimi ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürünü yayınladı. Buna göre, MTV ve trafik para cezası borçlarına ilişkin yapılandırmada kolaylık sağlanıyor. Sabah’ta yer alan habere göre, yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor.

MTV yapılandırma hesaplama nasıl yapılır?

MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksit şeklinde ödeme seçeceği sunulacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi-MTV borç ödemesi ne zaman yapılacak?

MTV yapılandırmada ilk taksit ne zaman ödenecek? Düzenlemede sıfır faizli MTV ve ceza ödemesi için belirtilen tek ön şart "Ödemelerin Şubat ayından öne yapılması.

MTV-Trafik cezası borç indirimi ne kadar?

Mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası borcunu yapılandırmak için vergi dairesine başvurdu. Ocak 2021'de borcunu peşin olarak ödedi. Bu durumda, idari para cezası aslı olan 488 liradan yüzde 25 oranında ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Buna göre, 368 lira ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 488 lira idari para cezası aslının yüzde 25'i olan 122 lira ve Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı olan 23 lira olmak üzere toplam 145 lira indirim yapılacak.