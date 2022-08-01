Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitler bitti mi? MTV ödemesi ne kadar? Borç yapılandırma son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün ne zaman olduğu araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son güne girildi. Araç sahipleri ödemelerini gün sonuna kadar yapabilecek.

MTV ödemesi internetten nereden yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. Ödemeler interaktif vergi dairesi olan "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Borçlarını yeniden yapılandıranların 6 ve 10'uncu ay taksitlerini ödenmesi için de 1 Ağustos son. Ödemeler gün sonuna kadar yapılabilecek. 1 Temmuz tarihinden itibaren MTV taksit ödemeleri gerçekleştirilebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ise 31 Temmuz idi.