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Ekonomi Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme tarihi ne zaman?
Ekonomi

Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme tarihi ne zaman?

Trafiğe çıkan araç sahiplerinin yılda iki kez olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini mutlaka yapması gerekiyor. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV son ödeme tarihi ne zaman? İşte cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:31:00 -
Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme tarihi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergi ödemeleri yeni yıla girmeyle beraber yani 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Yine aynı ay sonunda da yani 31 Ocak’ta yılın ilk ödemeleri bitecek. Yılın ilk ödemelerini yapmayan sürücüler için her ödenmeyen ay için faiz işlemesi devam edecek. Bundan 6 ay sonra ise MTV ödemelerinin ikincisinin ödenmesi gerçekleşecek.

MTV ödemesi nasıl yapılır

MTV ödemeleri yapmak için birçok yol izlenebilir. İnteraktif Vergi Dairesi resmi internet sitesi üzerinden hızlı ödeme ile ödenebileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması üzerinden de anlaşmalı banka ya da kredi kartı aracılığı ile ödenebilir.

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