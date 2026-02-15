Motorlu tabut 2 kişiye daha mezar oldu
Karıştığı her kazada kağıt gibi buruşması ve ikiye ayrılması nedeniyle halk arasında ismi ‘motorlu tabut’a çıkan Tofaş otomobilin minibüsle çarpışması sonucu otomobildeki 2 kişi feçi şekilde can verdi.
Burdur'un Bucak ilçesinde Necati A. (58) idaresindeki minibüs Bucak-Kocaaliler yolu Pamucak mevkisinde Mehmet Çelen (23) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Feci kazada otomobilin ön kısmı yok olurken sürücü ile otomobilde bulunan Ceyda Çelen (23) hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile minibüsteki Ayşegül U, Ertuğrul E.D. ve Hacer Ö, yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.