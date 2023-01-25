Motorları yakmak ister misiniz! Buyrun bu yazıyı okuyun! Alaattin Aktaş: Enflasyon düşüşü matematiksel gerçek, arkasında ekonomik önlem yok

Enflasyon yükseldiğinde hükümeti yerden yere vuranlar, bizim dışımızda gelişen pandemi, savaş gibi olumsuzlukların faturasını iktidara çıkartanlar hükümeti başarısızlıkla suçlayanlar enflasyon düştüğünde saçmalamaya başladılar. Buyurun Aktaş'ın yazısından bir bölüm.



"Her ay yeni oranlar açıklandıkça ve “Bakın enflasyonu nasıl düşürdük” denilmeye devam edildikçe biz de bu grafiği tekrar tekrar vereceğiz. Bilen biliyorsa da, bilmeyen öğrensin ve kafalara kazınsın, diye...

Yıllık enflasyon oranının düşmesi matematiksel bir gerçektir. Ne sihir var bu düşüşün arkasında, ne oranlarla oynama.

Ama bu düşüşün arkasında herhangi bir ekonomik önlem de yok. Dolayısıyla bir başarı da yok.

Önce enflasyonu yükseltirseniz, gün gelir daha düşük oranlarla yıllık oran geriler. Bu her zaman böyle olmuştur.

Yıllık oran geriler ama fiyatlar gerilemez!

Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi demek değildir çünkü!

Bu iki kavramı, ya bilmediği için ya bildiği halde işine öyle geldiği için karıştıranlar var.

Bilmediği için bunu söyleyenlere anlatmaya çalışıyoruz.

İkinci gruptakilere ise söyleyecek sözümüz yok. Onlar siyaseten böyle yapıyor olabilirler.

Ama “Enflasyon geriledi, demek ki fiyatlar da geriliyor” görüşünü, gerçeği bile bile hiçbir çıkarı olmadığı halde savunanlara ise büyüklerimizin pek sık kullandığı ifadeyle “Allah akıl fikir versin” demekten başka çare yok."

Alaattin Efendi enflasyon çıktığında da aynı şeyleri yazdı mı? "Enflasyonda bir artış var ama bunda bir başarısızlık yok dedi mi?" Ne diyelim onun deyimi ile "Allah akıl fikir versin.