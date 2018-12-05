Motorinin litre fiyatı 6 TL’nin altına indi

Motorinin litre fiyatında indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına da ortalama 8 kuruş olarak yansıdı. Buna göre, Ankara’da ortalama 6,06 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,98 liraya indi. Motorinin litresi İstanbul’da 5,98 liradan 5,90 liraya, İzmir’de 6,06 liradan 5,98 liradan tüketiciye ulaşacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.