Mazot zamlandı mı? Motorine ne kadar zam geldi? Son dakika: Mazota ne kadar zamlandı?

Son dakika haberleri: Benzine ve motorine zam geldi mi? Motorinin litre fiyatına 8 Şubat itibariyle geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Zam duyurusu, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapıldı.

EPGİS'den gelen akaryakıt zammına ilişkin açıklamada, "08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi

İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı ne kadar?

Yapılan zammın ardından Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzine zam geldi mi?

İstanbul'da benzin fiyatları ne kadar? Benzin ne kadar? 02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 39, motorinde 32 kuruş zam gelmişti.

LPG ne kadar?

04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 40 kuruş zam yapılmıştı.