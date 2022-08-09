Motorine indirim var mı? Mazot ne kadar? 9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt benzin, motorin, LPG fiyatları:

Akaryakıt son dakika indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatları son günlerde çakılmaya başlamasıyla birlikte gözler bu kez benzin ve motorin indirimlerinde. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinde merak edilmekte. Benzine indirim haberleri de yine yakından takip edilen konular arasında. Peki benzin ne kadar? Benzin indirimi var mı? İşte 9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt benzin, motorin, LPG fiyatları.