Motorine indirim var mı? Mazot ne kadar? 9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt benzin, motorin, LPG fiyatları:
Akaryakıt son dakika indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatları son günlerde çakılmaya başlamasıyla birlikte gözler bu kez benzin ve motorin indirimlerinde. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinde merak edilmekte. Benzine indirim haberleri de yine yakından takip edilen konular arasında. Peki benzin ne kadar? Benzin indirimi var mı? İşte 9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt benzin, motorin, LPG fiyatları.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki son dakika gelişmeler petol fiyatlarındaki haretliği etiliyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte de akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim haberi de gelmeye devam ediyor. 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.
9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt benzin, motorin, LPG fiyatları
Motorin Fiyatları
İstanbul: 23,40 TL
Ankara: 23,49 TL
İzmir 23,49 TL
LPG güncel fiyatları
İstanbul: 11.02 TL
Ankara: 11.37 TL
İzmir: 11.24 TL
Benzin güncel fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir
İstanbul: 20,02 TL
Ankara: 20,13 TL
İzmir: 20,15 TL