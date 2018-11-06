Motorine indirim! Pompaya yansımayacak

7 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Motorin grubunda 23 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiş olup, bu tutarın ÖTV’den karşılandığından pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacağı belirtildi.