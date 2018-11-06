Motorine indirim! Pompaya yansımayacak
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Motorin grubunda 23 kuruş fiyat indirimi meydana geldi. Bu indirimin daha önceki zamların ÖTV’den karşılanması nedeniyle pompa satış fiyatlarına yansımayacağı ifade edildi.06 Kasım 2018 Salı 23:13
7 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Motorin grubunda 23 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiş olup, bu tutarın ÖTV’den karşılandığından pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
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