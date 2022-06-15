Motorine indirim mi geldi? Benzin ne kadar? 15 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları:

Brent petrol fiyatları fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bir hayli yükseldi. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesinin sonucu olarak da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Savaşın etkileri döviz fiyatlarını da yükseltti. Dolarını da yükselmesiyle birlikte benzin ve motorine ara ara zam geldi. Gelen zamlar sonrası benzin ve motorin 28 TL’nin üzerine çıktı. Dolar kurundaki ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmadığı da merak edilir oldu. Peki motorinde indirim oldu mu? Mazot düştü mü? Güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 15 Haziran 2022 motorin, benzin, LPG fiyatları.