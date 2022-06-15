Motorine indirim mi geldi? Benzin ne kadar? 15 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları:
Brent petrol fiyatları fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bir hayli yükseldi. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesinin sonucu olarak da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Savaşın etkileri döviz fiyatlarını da yükseltti. Dolarını da yükselmesiyle birlikte benzin ve motorine ara ara zam geldi. Gelen zamlar sonrası benzin ve motorin 28 TL’nin üzerine çıktı. Dolar kurundaki ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmadığı da merak edilir oldu. Peki motorinde indirim oldu mu? Mazot düştü mü? Güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 15 Haziran 2022 motorin, benzin, LPG fiyatları.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü hareket petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarını da hareketlendirmekte. Son günlerde dolar kurunun da dalgalı seyir izlemesi sonrası gözlerin yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrilmesine neden olmakta. Benzin ve motorinin 28 TL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları 30 TL mi olacak? sorusu da araç sahipleri tarafından soruluyordu. Dolar kurunun hafifte olsa geri çekilmesinin ardından benzine indirim mi geldi? Motorin düştü mü? Motorine indirim mi geldi? soruları da yine araç sahipleri tarafından merak edilmekte. İşte güncel akaryakıt fiyatlarında son durum bilgileri:
Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları: Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Akaryakıt fiyatları İstanbul'da ne kadar?
Motorin: 27,50 TL
Benzin: 27,48 TL
LPG: 12,41 TL
Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları
Motorin: 27,90 TL
Benzin: 27,61 TL
LPG: 12,31 TL
İzmir'de motorin, benzin, LPG fiyatları
Motorin: 27,98 TL
Benzin: 27,60 TL
LPG: 12,04 TL