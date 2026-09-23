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Ekonomi Motorine dev indirim geliyor: Tabela yarın değişiyor!
Ekonomi

Motorine dev indirim geliyor: Tabela yarın değişiyor!

Yeniakit Publisher
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Motorine dev indirim geliyor: Tabela yarın değişiyor!

Brent petroldeki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 liralık indirim bekleniyor.

Brent petrolün düşüşüne paralel olarak motorin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 lira indirim öngörülüyor.

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor.

ABD ve İran arasındaki temaslarda olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi.

Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.

İndirim gelmesi halinde; İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya, doğu illerinde ise 93,06 liraya gerileyecek.,

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