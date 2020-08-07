  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Motorine 16 kuruş zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:37:25 -
Motorine 16 kuruş zam yapıldı

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,14 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, İzmir'de 6,02 liradan 6,18 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu
Siyaset

Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu

Bulduğu her fırsatta tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni partisi hakkında sorula..
Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı
Gündem

Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı

Koronavirüs vaka sayısında artışların yaşandığı Şanlıurfa'da yeni tedbir kararları alındı. Kentte, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlı..
Koronavirüs ile ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Koronavirüs ile ilgili sözleri başını yaktı

Erzurum'da, basına verdiği röportajda "Koronavirüse inanmıyorum" diyen ve sonrasında yeniden maskesiz yakalanan kişi hakkında "bulaşıcı hast..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı