Motorin yeni zam mı geldi? Son dakika! Motorinin litre fiyatı ne kadar? Benzine zam gelecek mi?

Akaryakıtta yeni zam mı var? sorusu araç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. motorinin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatlarına Ocak ayının ilk haftalarında gelen 2 lira 24 kuruşluk zammın ardından bir yenisi daha yolda. İnternethaber’de yer alan habere göre, sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, Motorinin litre fiyatına 52 kuruşluk zam geliyor. Zammın, 19 Ocak Çarşamba günü itibariyle yani bu gece yarısı saat 24:00'ten itibaren geçerli olması bekleniyor.

Motorine kaç lira zam gelecek?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor. Söz konusu 52 kuruşluk zammın resmileşmesi durumunda motorinin litre fiyatı dolar kurunu geçecek.Ankara'da ortalama 13.97 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14.49 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 13.91 liradan 14.43 liraya, İzmir'de 13.83 liradan 14.32 liraya çıkacak.

Benzine ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt ürünlerine 8 Ocak'tan geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 63 kuruş ve motorinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zamlarla birlikte benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam gelmişti.

İstanbul, Ankara benzin litre fiyatı ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13.01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13.64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12.94 liradan 13.57 liraya, İzmir'de 13.02 liradan 13.65 liraya çıktı. Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12.84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13.78 lira olmuştu. Motorinin litresi İstanbul'da 12.77 liradan 13.71 liraya çıkmıştı.