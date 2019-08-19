Motorin ve benzine zam Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak. Başkent Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,26 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,62 liradan 6,68 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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