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Ekonomi Motorin ve benzin zammı iptal edildi
Ekonomi

Motorin ve benzin zammı iptal edildi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam yapıldı. EPGİS, zammın iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 21:08:00 - 2022-03-09 21:13:47
Motorin ve benzin zammı iptal edildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, '' 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.'' denildi.

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Yorumlar

Okur

Müjde müjde.
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Günebakab

Halkın tepkisinden dolayı iptal edildiğini düşünüyorum gerçi bugün iptal edip yarın yine yürürlüğe koyabilirler bunlara güven olmaz
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