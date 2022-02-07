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Ekonomi Motorin ne kadar oldu? İstanbul Ankara İzmir motorin fiyatı güncel
Ekonomi

Motorin ne kadar oldu? İstanbul Ankara İzmir motorin fiyatı güncel

Motorin zammı 7 Şubat | Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorin fiyatında artış yapıldığını duyurdu. Peki, İstanbul’da motorin ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 22:23:00 -
Motorin ne kadar oldu? İstanbul Ankara İzmir motorin fiyatı güncel

Motorin fiyatında artış yaşandı. Araç sahipleri bu sebeple İstanbul, Ankara, İzmir’de motorine ne kadar artış yapıldığını araştırmaya başladı.

Motorin ne kadar oldu? İstanbul Ankara İzmir motorin fiyatı güncel

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Bu artışın ardından Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

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