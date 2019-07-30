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“Motor yolculuğunda başarılı olacağız”

Türkiye’nin motor yolculuğunun başladığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Türkiye 20 yıl önce motor yapımına başladı ancak başaramadı diye bir şey yok. Türkiye’nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bunun 4-5 yıllık geçmişi de olabilir. Bu yolculukta inşallah başaracağız” dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 09:29
“Motor yolculuğunda başarılı olacağız”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “TEI-TUSAŞ Motor Sanayii, Türkiye’nin NADCAP Akredite İlk Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı” açılış töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayinde gerçekleştirilmiş ve devam eden birçok başarılı proje neticesinde Türkiye’nin tecrübe, kabiliyet ve özgüven kazandığını söyledi.

“Çalışmaları hızlandıracağız”

Bu gelişmeler sonucunda teknoloji kullanan bir ülke olmaktan teknoloji üreten konuma doğru bir yolculuğun içinde olduklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: “Bu yolculuğun bir aşaması da şu anda açılışı için burada bulunduğumuz malzeme test araştırma laboratuvarı. Test konusu Türkiye’nin çok önemli bir eksiği olarak gündemimizde. Bu amaçla TR Test adında bir şirket kurduk. Test lazımsa, üniversitelerde belirli sayıda tam kapasite kullanılmayan test cihazları ve imkanları var. Sadece malzeme alanında değil diğer alanlarda da. Bunları değerlendirelim dediğimizde aslında tam da isteğimizi karşılayamayan bir yapı olduğunu gördük. Demek ki, hep bu fikri aklımızda tutarak ülkemizde yapılan çeşitli laboratuvar ve test tesisi yapılanmalarında bu yapılanmanın belirli sertifikasyon kriterlerini de sağlayacak yapılandırılması gereğinde de özel sektöre de hizmet verecek şekilde işletilmesi ihtiyacıyla TR Test’i kurduk. Çalışmaları daha da hızlandıracağız.

4-5 yıllık bir geçmişi olabilir

Savunma sanayii konusunda ülkede sürekli olarak kamuoyunda sorulan sorulardan birinin motor olduğuna dikkati çeken Demir, “Motor ve bazı alt sistemler. Türkiye 20 yıl önce motor yapımına başladı ancak başaramadı diye bir şey yok. Türkiye’nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bunun 4-5 yıllık geçmişi de olabilir. Bu yolculukta inşallah başaracağız” dedi.

“Ülkemizin beklemeye sabrı yok”

Demir, malzemenin bir motor için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Özellikle gaz türbinli motorlar dediğimizde yüksek sıcaklıkla çalışan malzemelerin önemi ve bu konuda bilginin asla başkalarından temin edilemeyecek derecede kıymetli olduğunun farkındayız. Biz de kendi yolculuğumuzu kendimiz yapar daha hızlı gideriz. Motor konusunda konuştuğumuzda biz test tesisi kurduk malzeme testi yapacağız şu motorun testini yaptık gibi sözlerin ülkemiz yöneticileri nezdinde hiçbir değeri yok, bana sorulan tek soru motor nerede? Netice... Onun için neticeye giden yol uzun ve meşakkatli. Bu uzun yolu bizim de kısaltmakla ilgili her türlü tedbiri almamız gerekiyor.

Türkiye’nin beklemeye sabrı olmadığını vurgulayan Demir, “Etrafımız kaynıyor. Gelecek günler Türkiye’nin özellikle savunma sanayii alanında çok da güçlü olması gerektiğini hatırlatıyor. Biz de bunu aklımızda tutarak hiç unutmayıp bir an önce sonuca gitmek gerektiğini söylüyor ve bu konuda hepimizin bir sorumluluğunun olduğunu iletmek istiyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:29
  1. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. TEI-TUSAŞ Motor Sanayii
  3. NADCAP
  4. Motor

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