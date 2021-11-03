Motor sesiyle büyüyüp kendi jet motorlarını yaptılar

Devrezli Makina Kurucu Ortağı ve Kalite Yönetim Temsilcisi Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, firmalarının temellerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) 7 yıl F-16 ve CASA uçak projelerinde görev yapan babaları Yavuz Pehlivanoğlu tarafından 1993 yılında atıldığını söyledi.

5 yıllık çalışmanın ürünü

Kendisinin TUSAŞ lojmanlarında doğduğunu ve çocukluklarının TUSAŞ’ta geçtiğini ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu: “Uçak, helikopter sesleriyle, onların heyecanıyla büyüdük. 2010 yılında kardeşlerimle birlikte bu projeyi gerçekleştirelim diye motor çalışmalarına başladık. Üniversitelerimizden, kurumlarımızdan yardımlar aldık. 5 yıl literatür çalışması sürdü. 5’inci sene sonunda 100 nevtonluk motorumuzun tasarımına başladık. Bu süreçte İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Teknopark Ankara bize çok destek oldu. 2019 yılı başında motorumuzun üretimini tamamladık.”

“Yerlileştirmeye önem verdik”

Pehlivanoğlu, geliştirme sürecinde yerlileştirmeye de önem verdiklerini, bu yönde çalışmalar yaptıklarını, 2021 başında da 200 nevtonluk daha güçlü bir motorun üretimini tamamladıklarını söyledi. Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, “Güncelleme çalışmalarımız devam ediyor. 2022’nin ikinci yarısında 100 ve 200 nevtonluk motorlarımızın seri üretimine başlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Motorların kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

Türkiye'de ilk

“100 ve 200 nevtonluk motorlarımızı hobi sektörü için ürettik. Mikro bazlı jet motorların prototip aşamasında Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. Bu motorlar yurt dışından alınıyor. Bakım ve temin konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu alandaki ihtiyaçları dikkate alarak 2 motor ürettik. Sivil havacılık ihtiyaçları için motorlarımızı büyüterek çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Bu motorlarımız küçük çaplı, motorlarımızı 1500 nevtona kadar çıkarmayı planlıyoruz. Tasarımlarımız var, talep doğrultusunda savunma sanayisi için de motorlar tedarik edebiliriz.”