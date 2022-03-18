  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MotoGP'de sıradaki durak Endonezya
Spor

MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu organizasyonlarından MotoGP, Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla devam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:21:00 -
MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

MotoGP takvimine bu yıl eklenen Endonezya Grand Prix'si, ülkenin Batı Nusa Tenggara bölgesindeki Lombok Adası'nda yer alan 4,3 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Mandalika Pisti'nde koşulacak.

20 tur üzerinden yapılacak yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay