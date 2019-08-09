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MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

- Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 11 Ağustos Pazar günü koşulacak

09 Ağustos 2019 Cuma 09:35
MotoGP'de sıradaki durak Avusturya


ANKARA (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek 11. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te, 28 tur üzerinden yapılacak.

Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 210 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 147

3- Danilo Petrucci (İtalya): 129

4- Alex Rins (İspanya): 114

5- Maverick Vinales (İspanya): 91


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:35
  1. 11. yarış
  2. Avusturya
  3. MotoGP
  4. Motor Sporları

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