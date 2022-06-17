  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MotoGP'de sıradaki durak Almanya
Spor

MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Almanya'da düzenlenecek sezonun 10. etabıyla devam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 12:19:00 -
MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 19 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te, 30 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini) 3, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'şer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Almanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 147 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 125

3. Enea Bastianini (İtalya): 94

4. Johann Zarco (Fransa): 91

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 81

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23