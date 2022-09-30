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Spor MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek
Spor

MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 10:21:00 -
MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek

Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın 11.05'te, 26 turluk yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Tayland Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201

3. Aleix Espargaro (İspanya): 194

4. Enea Bastianini (İtalya): 170

5. Jack Miller (Avustralya): 159

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