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Spor MotoGP'de heyecan Avusturya'da devam edecek
Spor

MotoGP'de heyecan Avusturya'da devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:37:11 -
MotoGP'de heyecan Avusturya'da devam edecek

İSTANBUL (AA) - 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun beşinci yarışıyla sürecek.

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 23 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.

İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, üçüncü etabı Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder ve geçen hafta yine Avusturya'da yapılan yarışı Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazanmıştı.

Sezonun beşinci yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 67 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 56

3. Maverick Vinales (İspanya): 48

4. Brad Binder (Güney Afrika): 41

5. Valentino Rossi (İtalya): 38

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