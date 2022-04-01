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Spor MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek
Spor

MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu organizasyonlarından MotoGP, Arjantin'in ev sahipliği yapacağı sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 12:12:00 -
MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek

Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden koşulacak etapta sıralama turları yarın, yarış ise 3 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek.

MotoGP'nin Katar'daki ilk yarışını İtalyan Enea Bastianini, Endonezya'daki ikinci etabını ise Portekizli Miguel Oliveira kazanmıştı.

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