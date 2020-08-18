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Spor MotoGP sürücüsü Johann Zarco, el bileğinden operasyon geçirecek
Spor

MotoGP sürücüsü Johann Zarco, el bileğinden operasyon geçirecek

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:11:27 -
MotoGP sürücüsü Johann Zarco, el bileğinden operasyon geçirecek

ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen son ayağında yaptığı kazada el bileği kırılan Fransız pilot Johann Zarco, ameliyat edilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, geçen hafta sonu Avusturya'da gerçekleştirilen sezonun 4. yarışı sırasında kaza geçiren Esponsorama takımının Fransız pilotu Johann Zarco'nun sağlık kontrolünden geçtiği ve sağ el bileğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Yarın İtalya'da ameliyata alınacak 30 yaşındaki pilotun tedavi süresi, operasyonun ardından netleşecek.

Yarışın 9. turunda meydana gelen kazaya, Zarco'nun yanı sıra Petronas Yamaha'nın İtalyan sürücüsü Franco Morbidelli de dahil olmuştu. Kırmızı bayrakla yarışın durdurulmasına yol açan kaza sırasında iki pilotun motosikletleri pistte defalarca takla atarak diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturmuştu. Kazaya karışan motosikletler, şans eseri diğer sürücülerle temas etmeden pist dışına çıkmıştı.

Johann Zarco, 28 puanla pilotlar klasmanında 10. sırada yer alıyor.


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