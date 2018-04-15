Motivasyonu yatırım! Piyasayı iyi koklayıp, ne yapacağını biliyor

Türkiye’ye ve milli birliğe inanan Teknik Yapı, son yıllarda gerçekleştirdiği 7.3 milyar liralık projeye ek olarak bu yıl 3.2 milyar lira değerinde üç projeyi daha kazandırıyor. Sektörün kendi dinamikleriyle her türlü olumsuzluğu yenebileceğini vurgulayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Biz geleceğimize güvenerek yatırım yapıyoruz ve milli beraberliğimizi hiçbir gücün yıkamayacağını biliyoruz” diyor.

Son 7 yılda 2 milyon metrekareden fazla inşaat gerçekleştiren şirket, 17 ayrı projede her keseye uygun konutları müşterileriyle buluşturma çalışmalarını yürütüyor. Gazetemizin Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandıran Umut Durbakayım, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, ‘’Babam Nazmi Durbakayım 44 yıldır sektörün içinde, bense 43 yaşındayım. Ben bu işin içinde doğdum ve büyüdüm’’ diyerek başlayan Durbakayım, ‘’Bugüne kadar şirket olarak inşaatın birçok dalında hizmet verdik. Yalıdan villaya, sanayi yapılarından fabrikalara kadar üretimlerimiz oldu. Asıl işimiz ise konuttaki profesyonelliğimizdir. 2005 yılından sonra Emlak Konut GYO’nun başlatmış olduğu hasılat paylaşımı akımıyla birikmiş talebi karşılamaya başladık. Son bir yıl içinde yaşanan durgunluğu pek saymıyorum. Burada birçok etken var. Bir kere bir savaşın içerisindeyiz. Kredi faiz oranlarının yüksekliği de ortada. Yoksa hâlâ bir talep potansiyelinin var olduğunu söylemek mümkün. Sadece İstanbul’da 18 milyon nüfus var’’ değerlendirmesiyle mevcut gerçeklere işaret ediyor.

Umut Durbakayım, Teknik Yapı olarak bugüne kadar karşılarına çıkan dinamikleri nasıl değerlendirdiklerini şöyle anlattı:

ARAŞTIRMADAN YOL ALMAYIZ

44 yıllık bir geçmişimiz var. Projelerimizi geliştirmeden önce mutlaka bölge analizi yapıyoruz. Projelerde yerleşim alanından daire büyüklüklerine kadar her şeyi araştırarak sonuca varıyoruz. Kartal’ın nitelikli konutlaşma sürecinde büyük rol oynadık. Bu yolla Kadıköy’den Kartal’a göç aldık.

17 NOKTADA SATIŞIMIZ VAR

2006 yılından bugüne farklı tasarımlarla ürettiğimiz projelerimiz oldu. Evora Park, Deluxia Dragos, Evora İstanbul, Metropark, Concord İstanbul, Suadiye Sahil, Evora Denizli ve Grand Concord bunlardan birkaçı olarak sıralanabilir. Şu anda 17 noktada satışımız var. Bunlar içinde inşaatı tamamlananlar da var. Bağdat Caddesi dahil 5.500 lira ile 45 bin lira arasında değişen farklı segmentlerde projeler üretiyoruz. Anadolu’ya açılmamız da bize olan ilginin bir yansıması oldu. Emlak Konut GYO’nun ihalelerini de takip ediyoruz.

BATI ATAŞEHİR’İN SİMGESİ

Toplu konut projelerine Uphill Court Ataşehir ile başladık. 1742 daireden oluşan bu projemiz Batı Ataşehir’in simgesi haline geldi. Çünkü bölgenin en üst tepesine konumlanmıştık. 1999 Marmara Depreminden sonra eski binalara karşı oluşan antipati Kadıköy’deki insanları bu bölgeye çekti. Ayrıca büyük daire bulmakta zorlananlar da bizim projemizi tercih etti. Bu projede 27 farklı tipte daire planı yaptık. Metrekare büyüklüğünde 360’a kadar çıktık. İlk satışlarda büyük daireler ilgi gördü. Tabi ki yatırımcılar için planlanan 1+1 tipi daireler de oldu. Rezidans mantığı ile geliştirdiğimiz Ayrı bir blok da var. Bahçeşehir’in gelişimi sürecine de 682 konutluk Uphill Court Bahçeşehir projesiyle katkıda bulunduk. Aynı bölgede şu anda mülkiyeti bize ait olan tek bloklu 140 odalı ve 550 kişilik balo salonu olan 5 yıldızlı bir otel inşa ettik. 2019 başında hizmete girecek.

DENİZLİ’DE İKİNCİ ETAP HAZIRLIĞI

Denizli’de 1.400 konutluk EVORA projesini geliştirdik. 750 dairelik ilk etabında satışarın yüzde 70’i tamamlandı. Ağustos ayında da anahtar teslimlere başlanacak. Ardından ikinci etabın lansmanını yapacağız.