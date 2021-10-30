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Yaşam Mostar Köprüsü nerede? Mostar Köprüsü hangi ülkede?
Yaşam

Mostar Köprüsü nerede? Mostar Köprüsü hangi ülkede?

Mostar Köprüsü önemi nedir? Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında tarihi Mostar Köprüsü’nün hangi ülkede yer aldığı soruldu. Yarışmayla birlikte pek çok kişi ‘Mostar Köprüsü nerede?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki. Mostar köprüsü nerede? Mostar Köprüsü’nün önemi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-30 09:24:00 -
Mostar Köprüsü nerede? Mostar Köprüsü hangi ülkede?

Tarihi Mostar Köprüsü’nün nerede olduğu zaman nasıl gidilebileceği zaman zaman araştırılır. Son olarak Kim Milyoner olmak isimli yarışmada Mostar Köprüsü’nün hangi ülkede bulunduğu soruldu. Peki, Mostar nereden?

Mostar Köprüsü nerede? Mostar Köprüsü hangi ülkede?

Mostar Köprüsü hangi ülkededir?

A) Bulgaristan

B) Macaristan

C) Bosna

D) Hersek Moğolistan

Mostar Köprüsü hangi ülkededir sorusunun cevabı: Bosna Hersek

Mostar Köprüsü,  Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerinde bulunan bir köprü. Orijinal köprü Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edildi. 9 Kasım 1993'te Boşnak-Hırvat Savaşı sırasında Hırvat güçleri tarafından yıkılıncaya dek 427 yıl kullanıldı. Mimar Hayreddin, köprü için 456 kalıp taş kullanmıştı. Köprü, çevresindeki kente adını da verdi. Mostar, Hersek bölgesinin ana kenti oldu. Köprüyü yeniden inşa etmek için bir proje hazırlandı ve 23 Temmuz 2004'te yeni köprü hizmete girdi. Köprü, 2005'te UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi.

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