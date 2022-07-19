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Spor Mostafa Mohamed hangi takıma transfer oldu? Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrıldı mı?
Spor

Mostafa Mohamed hangi takıma transfer oldu? Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrıldı mı?

Mostafa Mohamed hangi takıma transfer oldu? Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrıldı mı? Galatasaraylı Mostafa Mohamed Nantes'a transfer oldu. Galatasaray 250 bin Euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin Euro zorunlu olmayan opsiyonla oyuncuyu verdi. Mostafa Mohamed geçen sezon 41 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 16:55:00 -
Mostafa Mohamed hangi takıma transfer oldu? Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrıldı mı?

Galatasaraylı Mostafa Mohamed Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı golcü bugün kamptan ayrılarak Fransa'ya gitti. Galatasaray kısa süre önce 4 milyon Dolarlık opsiyonu kullanarak oyuncunun bonservisi Zemalek'ten satın almıştı. Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle; Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır. 

 

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