Mostafa Mohamed hangi takıma transfer oldu? Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrıldı mı?

Mostafa Mohamed hangi takıma transfer oldu? Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrıldı mı? Galatasaraylı Mostafa Mohamed Nantes'a transfer oldu. Galatasaray 250 bin Euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin Euro zorunlu olmayan opsiyonla oyuncuyu verdi. Mostafa Mohamed geçen sezon 41 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.