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Dünya Mossad'ın planı başarısız oldu, iki isim görevden alındı!
Dünya

Mossad'ın planı başarısız oldu, iki isim görevden alındı!

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Mossad'ın planı başarısız oldu, iki isim görevden alındı!

İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatı, İran rejimini devirmeye yönelik başarısız bir plan nedeniyle iki üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatı, İran rejimini devirmeye yönelik başarısız bir plan nedeniyle iki üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Karar, ülkenin güvenlik yapılanması içinde tepkiye yol açtı.

İsrail'in Channel 12 kanalının perşembe günü yayımladığı habere göre plan, İran'daki azınlık gruplarının kullanılmasını ve hükümete karşı protestoların körüklenmesini içeriyordu.

New York Times'ın mart ayında yayımladığı habere göre plan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onaylandı ve Netanyahu bu planı ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. O dönemde yayınlanan haberlerde, Netanyahu'nun planın başarısız olmasından rahatsız olduğu da belirtilmişti.

 

Plan kapsamında İran'ın Irak Kürdistanı sınırına yakın bölgelerine hava saldırıları düzenlenmesi ve Kürt grupların hükümete karşı silahlı bir isyana öncülük etmesi öngörülüyordu.

Trump, nisan ayında Fox News'e verdiği röportajda İran'a silah gönderildiğini söyleyerek protestoların yabancı aktörler tarafından desteklendiğini doğrular nitelikte açıklamada bulundu.

Trump, "Protestoculara silah gönderdik, hem de çok sayıda" dedi ve "Kürtlerin silahları kendilerine sakladığını" iddia etti.

İki Mossad yetkilisinin görevden alınması kararı, İsrail güvenlik yapılanması içinde Mossad başkanı Roman Gofman ve Netanyahu'ya karşı tepkiye yol açtı.

İsrail gazetesi Maariv, ismini açıklamadığı bir Mossad yetkilisinin "başbakanın istihbarat teşkilatını mahvettiğini söylediğini" aktardı.

Kaynağın, "Başbakanın ve siyasi yönetimin savaşı yönetirken işlediği başarısızlığı temizlemekten başka görevi olmayan bir siyasetçiyi atadığınızda olan budur. Operasyon, ABD başkanının kararı nedeniyle gerçekleştirilmedi ve başbakan bu karara karşı mücadele etmedi." dediği aktarıldı.

Aynı yetkili, Mossad içinde ciddi bir hoşnutsuzluk bulunduğunu ve teşkilat içindeki bazı isimlerin görevden almaları Netanyahu'nun yeniden seçilme girişimiyle ilişkilendirdiğini söyledi.

Kaynak, "Plan başarısız olmadı, yalnızca Trump'ın onayını almadığı için hiçbir zaman uygulanmadı. Bu onayı almakla sorumlu kişi başbakan ve o dönemde askeri sekreteri olan Gofman'dı. Gofman, Mossad'a katılmadan önce planı tamamen destekliyordu" dedi.

 

Maariv'in konuştuğu eski bir Mossad yetkilisi de Gofman'ın başbakanın askeri sekreteri olarak görev yaptığı dönemde plan üzerinde çalıştığını ancak şimdi "bizzat kendisinin desteklediği ve teşvik ettiği plana karşı çıktığını" söyledi.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan da eleştirileri haberleştirdi.

Eleştirilerden birinde, iki yetkilinin görevlerini operasyonun ortasında devraldığına dikkat çekildi.

Eski yetkili, görevden alınan iki ismin temel karar alıcılar olmadığını söyledi ve görevden almalara yol açmayan daha büyük başarısızlıklardan haberdar olduğunu ekledi.

Yedioth Ahronoth muhabiri Ronen Bergman'ın haberinde ise bazı kişilerin görevden almaları, "Gofman'ın Mossad başkanlığına atanması karşılığında Netanyahu'ya yaptığı bir teşekkür jesti" olarak gördüğü ve böylece baskı altındaki başbakana yönelik suçlamaların başka isimlere yöneltildiği belirtildi.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Lardri

İtrail ve İran rejimi iki değirmen taşı gibi müslümanları öğütmek için varlar biri diğerini neden yoketsin ? ABD itrail ve İran'daki yahudi mollalar itrailin çıkarına çalışıyor olan İran halkına oluyor mollalarin İran gibi bir derdi yok müslümanlar yakmak için İran halkı yanmış umurlarinda değil müslümanlar yanacaksa varsın İran'da yansın . şia ile müslümanlar birbirine girse irandaki kripto mollalar düğün bayram edecek
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