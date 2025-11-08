Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Volçye yerleşim noktasının kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgedeki çatışmaların şiddetlendiği dönemde gelen bu duyuru, cephe hattında üstünlüğün kimde olacağına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Moskova, ilerleyişin planlı şekilde sürdüğünü vurgularken Kiev cephesi sessizliğini koruyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesindeki Uspenovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.