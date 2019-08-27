Moskova’da tarihi manastırda yangın Moskova’da 14’üncü yüzyıldan kalma tarihi Rozhdestvensky Manastırı’nda yangın çıktı.

Moskova’da 14’üncü yüzyıldan kalma tarihi Rozhdestvensky Manastırı’nda yangın çıktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Theotokos’un Doğuş Manastırı adıyla da bilinen Neglinnaya Nehri kıyısındaki 14’üncü yüzyıldan kalma Rozhdestvensky Manastırı’nda yangın çıktı.

Yangınla ilgili açıklama yapan Rusya Acil Durum Bakanlığı basın birimi, 40’tan fazla itfaiye görevlisinin 10 yangın söndürme aracıyla Moskova’nın göbeğindeki manastırdan yükselen alevlere müdahale ettiğini ve kimsenin yaralanmadığı bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.