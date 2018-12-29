Moskova’da kritik gün!

Münbiç'teki bayrak oyunuyla birlikte gözler, bugün Rusya'da yapılacak görüşmelere çevrildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, bugün Moskova'ya giderek muhataplarıyla temas kuracak. Eldeki son istihbarat raporlarıyla sahadaki durumu müzakere edecek heyet, terör örgütü PKK'nın hem Münbiç hem de Fırat'ın doğusundan temizlenmesi sürecinin hızlanması gerektiğini vurgulayacak.

Suriye'de siyasi çözüm ve yeni anayasa yazımına gidilen bir süreçte yeni gerilimlere fırsat verilmemesi gerektiği Moskova tarafına net olarak iletilecek. Bölgede yeni bir ÖSO-Rejim çatışmasına fırsat vermemek ve güvenli bir alan yaratmak üzere Münbiç için İdlib formülü önerisinin de masaya getirebileceği belirtiliyor. Suriye kuzeyi boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunu harekâtlarıyla ortadan kaldırarak büyük oyunu bozan Türkiye, bölgede küçük oyunlara fırsat vermemek konusunda kararlı. Amerikan bürokrasisinin çekilme sürecini ağırdan alarak desteklediği yeni oyun, Münbiç'te Fransa, PKK ve Esed işbirliğiyle oynanıyor.

Her şeye rağmen Münbiç krizinin Astana sürecini baltalama riski oldukça düşük. Suriye'de normalleşme süreci bu sayede 2019'da devam edecek. Taraflar askeri ve diplomatik temaslarla çözüme yoğunlaşacak. Ocak ayı içerisinde Suriye muhalefeti ve rejim temsilcilerinden oluşturulan komisyon yeni anayasanın yazımı için çalışmaları başlatacak. Türkiye, sahadaki tüm güçleri Suriye'de savaşın bitmesi için elini taşın altına koymaya davet ediyor. Astana iradesine sadık kalınması ve siyasi çözüme odaklanılması halinde sürecin kolaylaşacağı belirtiliyor.