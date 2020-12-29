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Dünya Moskova'da ilk karar! Aşı olanlar muaf, olmayanlar değil
Dünya

Moskova'da ilk karar! Aşı olanlar muaf, olmayanlar değil

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs aşısı olan kişilerin şehirde uygulanan kısıtlamalardan muaf olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:46:00 -
Moskova'da ilk karar! Aşı olanlar muaf, olmayanlar değil

Koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok noktasında tedbir amaçlı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rusya'nın Moskova kentinde de uygulanan kısıtlamalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aşı olan kısıtlamadan muaf tutulacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüse karşı aşılanan vatandaşların kısıtlamalardan muaf olacağını duyurdu.

Yeniden toplu taşıma araçlarında indirimlerden yararlanabileceğini

Sobyanin, yaşlıların, 18 yaş üstü üniversite öğrencilerinin ve kronik hastalıkları olan vatandaşların yeniden toplu taşıma araçlarında indirimlerden yararlanabileceğini belirterek, “Sahip oldukları sosyal kartlarına uygulanan engel, ikinci aşı dozu aldıktan 14 gün sonra otomatikman kalkacak” ifadesini kullandı.

Moskova'da 50 bine yakın kişi aşı oldu

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Moskova’da bugün itibariyle yaklaşık 50 bin kişi aşılandı, 70 bin kişi randevu aldı” diye açıkladı.

Sobyanin, tüm aşı merkezlerinin normal çalıştığını, sıraların oluşmadığını, birkaç noktanın daha yedek beklediğini anlattı.

 

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