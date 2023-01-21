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Dünya Moskova'da idari binalara S-300 yerleştirildi
Dünya

Moskova'da idari binalara S-300 yerleştirildi

Moskova'da idari binalara yerleştirilen S-300 hava savunma sistemi kurulması şaşkınlıkla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 20:17:00 -
Moskova'da idari binalara S-300 yerleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'daki idari binalara S-300 hava savunma sistemleri kurulduğuna dair ortaya çıkan görüntülerin ardından tatbikatlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutu ve Rusya Savunma Bakanlığı binası üzerine S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırıldığına dair sosyal medyada çıkan görüntülerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık stratejik noktalarda S-300 hava savunma sistemleriyle tatbikatlar yapıldığını aktararak, "Moskova Bölgesi'nde, önemli askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmek için Batı Askeri Bölgesi Uçaksavar Füze Tugayı personeli ile tatbikat düzenlendi. S-300 uçaksavar füze sistemlerinin bataryaları tatbikat alanına ilerletildi. İlerleme sırasında askerler oluşturulan sahte sabotaj grubunun askeri konvoya düzenlediği saldırıyı geri püskürttü. Saldırıdan kurtulmayı başaran konvoy ilerleyişine devam etti. Batarya birimleri ve kompleksleri çatışma alanlarına yerleştirilerek görevlerine başladı" ifadeleri kullanıldı.

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