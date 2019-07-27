Moskova karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Moskova’da başlayan 'Putin karşıtı adaylar' için yapılan protestolarda, 264 kişi gözaltına alındı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:21
Moskova Seçim Komisyonu’nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesiniengelleyen kararı için başlayan protestolar devam ediyor. Rus medyası, Moskova’da yapılan protestolarda 264 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yüzlerce polis ve ulusal muhafızlar, belediye binasına giden sokakları protestolar sebebiyle kordon altına aldı. Protestoların yapıldığı bölgelerdeki iş yerleri ve kafeler kepenk indirdi.
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