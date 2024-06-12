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Ekonomi Moskova Borsası'nda dolar ve avro işlemleri sonlanıyor
Ekonomi

Moskova Borsası'nda dolar ve avro işlemleri sonlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-12 19:11:00 -
Moskova Borsası'nda dolar ve avro işlemleri sonlanıyor

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağını duyurdu.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

Rusya Merkez Bankasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve avro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı bugün yaptırım listesine almıştı.
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Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

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