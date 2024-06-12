Moskova Borsası'nda dolar ve avro işlemleri sonlanıyor

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

Rusya Merkez Bankasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve avro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı bugün yaptırım listesine almıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Putin ile Paşinyan Moskova'da güvenlik konusunu görüştü! Dünya Putin ile Paşinyan Moskova'da güvenlik konusunu görüştü! Putin ile Paşinyan Moskova'da güvenlik konusunu görüştü!" target="_blank">

{relation id:1848668 slug:'rusyanin-varliklarini-almaya-kalkisan-yandi-rus-yetkili-paylasti-el-konulursa-moskovanin-hedefi-olacak'}

{relation id:1848668 slug:'rusyanin-varliklarini-almaya-kalkisan-yandi-rus-yetkili-paylasti-el-konulursa-moskovanin-hedefi-olacak'}