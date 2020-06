Morötesi ışınların Kovid-19 tedavisine etkisi

İSTANBUL (AA) - Kuzey Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Eda Alemdar, morötesi ışınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yarar sağlayacağına inandığını belirtti.

Alemdar yaptığı açıklamada, evrendeki ışık ve enerjinin insan sağlığında rol oynadığını, iki yıl önce yaptığı araştırma sonucunda virüs tedavisinde morötesi ışınların etkili olduğunu tespit ettiğini anlattı.

Biyolojik saat konusuyla ilgili araştırmalar yaparken insanın günlük hayat ritminin verimli olmasında en büyük faktörün dünyanın dışından gelen ışınlar olduğunu fark ettiğini belirten Alemdar, bu çalışmasına daha da odaklanarak 24 saatlik gün diliminde gündüz ve gece olmak üzere iki vakit biyolojik saat olduğunu belirlediğini kaydetti.

Alemdar, her iki çalışmasının da bir yabancı yayında yayımlandığını söyledi.

Dış dünya kaynaklı morötesi ışınların insan hayatına etkisi olduğunu dile getiren Alemdar, "Pozitif etkisi insan sağlığına önemli katkılarda bulunmaktadır. Morötesi ışınların mevsimsel etkisi farklıdır. O nedenle sıcakların arttığı zamanlarda Kovid-19'un yayılmasının daha zayıf olduğu görülmektedir. Ama benim kanaatim, bunun sıcaklarla ilgisi olmaktan daha çok, bu mevsimde morötesi ışının etkisinin daha güçlü olmasıdır. Bu konuda oran vermek zordur ancak oranı, morötesi ışınların etki gücünün ölçülmesiyle tespit edilebilir." diye konuştu.

Eda Alemdar, virüslerin elektrik ve manyetik alanlara karşı tepki verdiklerine dikkati çekerek, şu değerledirmelerde bulundu:

"Her mikroorganizmanın kendine özgü belirli bir düzeyde rezonans değeri vardır ve belli dalga boyundaki UV'ye maruz kaldıklarında yok olurlar. Morötesi ışınlar, yörünge üzerindeki döngüsüne kıtaların konumlarına ve mevsimsel hareketlerine göre değişim göstermektedir. Dünyada, mevsimler, sıcaklık-soğukluk gibi oluşan her gelişmede güneş sistemi ve ötesinin etkisi bulunmaktadır. Güneş sistemi ve ötesinden gelen ışınlar, dünyadaki yaşamı etkilemektedir. Bu doğrultuda morötesi ışınlar insanların sağlığını etkilemekte ve zararlı virüslerin zararlarını gidermektedir. İnsan sağlığına yararlı olan bu morötesi ışınların (UV-A) ozon tabakası tarafından dünyaya ulaşmasına izin verilmektedir. İnsan sağlığına zararlı olan morötesi ışınlar (UV-B ve UV-C), büyük oranda ozon tabakası tarafından engellenmektedir."

Alemdar, ışın ile ilgili "Consciousness! Look at the Light" adlı çalışmasında, ışığın insan sağlığında en önemli faktör olduğunu belirttiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle morötesi ışınların Kovid-19'un tedavisine yarar sağlayacağına inanıyorum. Kovid-19, yeni tip bir koronavirüs olduğu ve yakın zamanda ortaya çıktığı için tedavisiyle ilgili çalışmalar tüm dünyada sürmektedir. Konuyla ilgili 'Science Daily' dergisinin haziran sayısında bir yazı yayımlandı. Burada morötesi ışınların Kovid-19'un yayılmasını yavaşlattığı ileri sürüldü. Makale yazarları Kovid-19 üzerinde yaptıkları araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkilerinin virüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu vurguladı. Ancak ben 2018'de yayınladığım makalemde, morötesi ışınla tedavinin imkan ve öneminden bahsetmiştim."



Söz konusu makalesinin yayınlanmasının ardından Rockfeller Üniversitesi ve NASA’dan kendisiyle iletişim kurulduğunu aktaran Alemdar, sinüzit, migren ve katarakt tedavisi amacıyla iki patentli buluşu olduğunu belirtti.