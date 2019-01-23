Moro özgürlüğe adım attı

Ömer Faruk Şahin Ankara

73 yıldır verdikleri mücadele neticesinde geçtiğimiz gün düzenlenen referandum ile özerkliğine kavuşma noktasında önemli bir adımı geride bırakan Moro Müslümanları, amaçlarına ulaşıyor. Gayriresmi sonuçlara göre yüzde 80 oranında ‘Evet’ sonucu çıkan referandumu Akit’e değerlendiren STK temsilcileri, Türkiye’nin Moro’ya desteğini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Referandumu takip eden Moro Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi ve İHH üyesi Hüseyin Oruç, “Onlarca yıldır devam eden bir mücadele söz konusu. Bu mücadele referandum ile siyasi olarak da kazanılmış oldu. Oylama süreci sakin oldu. Bütün bölgenin başkenti olan Cotabato şehri diğer referandumlarda hayır demişti. Bu nedenle bütün gözler başkentteydi. Orada bile yüzde 60’ın üzerinde bir ‘Evet’ oyu kullandı. Resmi sonuçlar bekleniyor. Referandum sırasında batılı devletler dahil 39 ülkeden gözlemci vardı. Ancak İslam coğrafyasından çok az insan vardı. İnsanların gözü İslam coğrafyalarından birilerini aradı. Bundan sonraki süreçte burayı yalnız bırakmamak lazım. İslam coğrafyası burayı batıya bırakmamalı” diye konuştu.

Moro’da referandumu takip eden Cansuyu Derneği’nin Başkanı Mustafa Köylü, “Referandumun Müslümanların lehine sonuçlanması bizi mutlu ediyor. Bölge halkı bu bağımsızlığı istiyor. Hristiyanlar dahi istiyor. Çünkü bölge onca doğal zenginliğin arasında fakir bırakılmış bir bölge. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye ve İslam coğrafyası burayı yalnız bırakmamalı” dedi.