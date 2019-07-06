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Morluklardan hızlıca kurtulmak mümkün mü?

Vücutta meydana gelen morluklardan hızlıca kurtulmak için bazı esansiyel yağlardan faydalanabilirsiniz. İşte, morluk / çürük tedavisinde kullanılan esansiyel yağlar...

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:16
Morluklardan hızlıca kurtulmak mümkün mü?

Küçük çarpmalar ve düşmelerle meydana gelen morluk yani ekimoz büyük, küçük her yaştan insanın karşılaştığı bir durumdur. Morluk bir diğer ismiyle ekimoz herhangi bir sebebe bağlı olarak cilt altındaki kılcal damarların hasara uğraması ve kanın cilt altına sızması durumudur. Kimi zaman açık mor bir renge sahip olan bu ekimozlar bazen siyah bazen de kırmızı bir görünüm alabilir. Bu kötü görüntüden hızlıca kurtulmak istiyorsanız; yapmanız gereken esansiyel yağlarından yararlanmak.

İşte, cilt morluklarında kullanılan esansiyel yağlar:

Lavanta yağı

Antibakteriyel özelliğe sahip olan lavanta yağının kullanım alanı inanılmaz geniş. Yapılan bilimsel çalışmalar vücutta oluşan morlukların tedavisi konusunda lavanta yağının son derece faydalı olduğu yönünde.

Biberiye yağı

Antioksidanlar yönünden zengin olan biberiye yağı ağrı kesici özellik taşır. Morluk tedavisinde de son derece etkili olan biberiye yağını doğrudan cildinize uygulamamanız önemli. Biberiye yağı ile hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağını seyreltip cildinize sürebilirsiniz.

Zerdeçal yağı

Zerdeçal dünya üzerindeki en etkili baharatlardan biridir. Bu şifalı üründen elde edilen yağ da son derece faydalıdır. Morluk tedavisinde zerdeçalı yağını başka bir yağ ile seyreltip kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:16
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