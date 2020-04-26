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Aktüel

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda döndü

THY tarafından gönderilen uçak, 166 Türk vatandaşını İstanbul Havalimanı'na getirdi

2020-04-26 04:59:49 -
Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda döndü

İSTANBUL(AA) - Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından, Türk Hava Yolları'nın (THY) özel seferiyle yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, Senagal ve Moritanya'dan 166 Türk vatandaşını alarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Yurda dönen vatandaşlar, havalimanındaki kontrollerin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilmek üzere otobüslerle Düzce'ye hareket etti.

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