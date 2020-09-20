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Aktüel Moria'da sığınmacıların büyük bölümü kampa yerleştirildi
Aktüel

Moria'da sığınmacıların büyük bölümü kampa yerleştirildi

Bölgede yaşam normale dönmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:29:14 -
Moria'da sığınmacıların büyük bölümü kampa yerleştirildi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangınlar sonucu açıkta kalan yaklaşık 13 bin sığınmacının büyük bölümünün Karatepe bölgesinde kurulan yeni kampa taşındığı bildirildi.

Yunan yetkilililer, geçen çarşamba sabahı çıkan yangın sonucu Ada'ya dağılan sığınmacıların 9 bininin Yunan polisi refakatinde Karatepe'deki yeni geçici kampa yerleştirildiğini açıkladı.

Taşınma işleminin toplum sağlığı dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, geriye kalan yaklaşık 3 bin sığınmacının da kampa dönmelerine yönelik ikna çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yangın sonrasında olağanüstü hal ilan edilen Ada'nın Moria bölgesinde kapanan yollar ile iş yerlerinin ise yeniden açıldığı ve yaşamın yavaş yavaş normale döndüğü kaydedildi.

- Kovid-19 testi pozitif çıkan 213 sığınmacı karantinaya alındı

Bu arada, Karatepe kampına girişte yapılan kontrollerde 213 sığınmacının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çeşitli yaşlardaki bu kişilerin kampta ayrı bir bölümde karantinaya alındığı kaydedildi.

Yunanistan'ın en büyük sığınmacı kampı olan Moria, 9 Eylül Çarşamba sabahı farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Yangın sonrasında Ada'nın çeşitli bölgelerine dağılan kamptaki sığınmacılar, günlerce yeni kampa taşınmayı reddetmişti.

Yunan yetkililer yaptıkları açıklamalarda, yangın sonrasında Ada'ya dağılan sığınmacıların Karatepe kampında toplanmaları yönünde çağrıda bulunarak, kampa girmeyen sığınmacıların iltica başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını duyurmuştu.

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