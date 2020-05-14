Morhipo.com'dan "Bedenimi Bul" uygulaması

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, "Bedenimi Bul" uygulamasıyla müşterilerin doğru bedeni seçmesine yardımcı oluyor.

Morhipo.com'un açıklamasına göre, kullanıcı deneyimi ve müşteri mutluluğunu daha da ileri taşımak için yeni bir adım atan şirket, müşterilerinin kendileri için doğru bedeni bulmalarına yardımcı olan "Bedenimi Bul" uygulamasını hayata geçirdi.

Online alışverişe mesafeli duran bazı müşterilerin en büyük endişesi olan doğru bedeni belirleme, Morhipo.com'un yeni özelliği ile kolay hale geldi.

Morhipo.com'da alışveriş yaparken belirli giyim ve ayakkabı ürünlerinde ziyaretçilerin karşısına çıkan Bedenimi Bul uygulaması, beden seçimi konusunda kullanıcıyı yönlendirerek en uygun bedeni seçmesine yardımcı oluyor.

Kullanıcıdan önce boyu kilosu ve vücut şeklini, sonra da kıyafetin kalıbıyla ilgili tercihini soran uygulama, kullanıcının cevaplarına göre en uygun bedeni tavsiye ediyor. Şu anda belirli markalar için kullanıcıların deneyimine sunulan özelliğin gelecek günlerde Morhipo.com çatısı altında müşterilerin talep ettiği markalara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Digital Commerce360'ın yürüttüğü araştırmaya göre, ABD'de online alışverişçilerin yarısı, bedeni uymayan ürünü iade etmek niyetiyle tek seferde bir ürünün birden fazla bedenini alıyor. Müşterilerin belirttiği iade sebepleri arasında beden uyumsuzluğu ilk sırada geliyor. Morhipo.com, müşterilerine denemedikleri kıyafetlerde de doğru bedeni seçme kolaylığını sunarak alışveriş imkanı sunuyor.

Şirket, Bedenimi Bul uygulamasıyla iade oranlarını azaltarak çevre dostu bir marka olmanın sorumluluğunu da yerine getiriyor.







- "Sektörümüzün karbon ayak izini küçültmek adına önemli bir adım atıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Barış Akyürek, iade oranlarını azaltarak e-ticaret ve lojistik sektörlerinin karbon salınımını düşürmeye katkı sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Online alışverişte iade güvencesi sunmak, deneyimi iyileştirmek adına bizim müşteriye sunduğumuz bir rahatlık. Ancak yine de müşteri için bir zahmet olduğu gözardı edilemez bir gerçek. Müşterinin iade etme ihtiyacını azaltırken sektörümüzün karbon ayak izini küçültmek adına da önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz."